امرأة تطلب الخلع من زوجها بسبب « الذهب الصيني »

القاهرة(صدى):

اكتشفت امرأة مصرية أن زوجها كان مخادعا بعد اضطرارها لبيع الذهب”، والذي علمت من خلال ذلك أن زوجها كان يكذب عليها، وتزوجها بـ”دهب صيني”، لهذا السبب طلبت الخلع منه.

وقالت الزوجة: “لطبيعتنا الصعيدية، طلب منه والدي شراء ذهب بـ 30 ألف جنيه، وحدثت عدة خلافات ومشاجرات بين العائلتين لهذا السبب، ولكنه تدخل موافقا على طلب والدي ووعده بتنفيذ ذلك، وبعد ذهابنا لشراء الذهب قال لى ملاطفا أنه يريد أن يظل الذهب معه حتى موعد الزفاف، فوافقت وأقنعت أهلي بالموافقة، ولكني كنت لا أعلم أنه “كداب وغشاش”.

وأكملت: “بعد الزواج حملت ولكن كان لدى مشاكل كثيرة طوال فترة الحمل صحية ونفسية ووضعت طفلاً لديه عضلة القلب ضعيفة ويحتاج لعملية جراحية فقررت بيع ذهبى حتى لا أضغط على زوجى لذلك قررت مساعدته وبعد أن ذهبت لمحل الذهب وعرضت ذهبى عليه فوقع رد صاحب المحل علىَّ كالصاعقة، وهو يقول “الدهب ده مغشوش يا مدام.. أنتي جاية تهزري؟”.