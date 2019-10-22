دونالد ترامب يثير الاشمئزاز باستخدامه تعبيرًا يرجع إلى عصر العبودية

واشنطن(صدى):

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشبيهًا عنصريًا يعود إلى عصر العبودية في أمريكا، في حديثه عن التحقيق الذي يهدف إلى عزله.

وقال في تغريدة له: « على جميع الجمهوريين أن يتذكروا ما يشهدونه هنا – إعدام خارج القانون.. ولكننا سننتصر » ، فيما يُعد « إعدام خارج القانون» تعبيرًا عنصرًا بحتًا.

من جانبها، قالت كريستين كلارك رئيسة لجنة المحامين الوطنيين لحقوق الإنسان في ظل القانون، إنها تشعر بـ « الاشمئزاز من استخدام ترامب السيء لهذه العبارة اليوم » .

وأضافت أن 4743 شخصا أعدموا بهذه الطريقة في الولايات المتحدة في الفترة بين 1882 و1968، من بينهم 3446 من الأميركيين الأفارقة.