دونالد ترامب يثير الاشمئزاز باستخدامه تعبيرًا يرجع إلى عصر العبودية
استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشبيهًا عنصريًا يعود إلى عصر العبودية في أمريكا، في حديثه عن التحقيق الذي يهدف إلى عزله.
وقال في تغريدة له: « على جميع الجمهوريين أن يتذكروا ما يشهدونه هنا – إعدام خارج القانون.. ولكننا سننتصر » ، فيما يُعد « إعدام خارج القانون» تعبيرًا عنصرًا بحتًا.
من جانبها، قالت كريستين كلارك رئيسة لجنة المحامين الوطنيين لحقوق الإنسان في ظل القانون، إنها تشعر بـ « الاشمئزاز من استخدام ترامب السيء لهذه العبارة اليوم » .
وأضافت أن 4743 شخصا أعدموا بهذه الطريقة في الولايات المتحدة في الفترة بين 1882 و1968، من بينهم 3446 من الأميركيين الأفارقة.
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