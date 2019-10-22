مبولحي: الفرق الكبيرة تتجاوز الفترات الصعبة

ماجد محمد(صدى):

أشاد مدرب الفريق بنادي الاتفاق خالد العطوي بنادي العدالة واصفاً إياه بالفريق المميز لما يملكه من عناصر ممتازة.

وقال العطوي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء، بأن العدالة يملك خط هجوم قوي استناداً لمعدل الأهداف التي سجلها.

وأكد المدرب الوطني خالد العطوي بأن الاتفاق يملك لاعبين مميزين وعلى قدر المسؤولية، مشدداً على أن الفريق سيكون حاضر تكتيكياً وذهنياً وستكون له كلمته في هذه المباراة.

في حين قال الحارس الجزائري رايس مبولحي بأنه يدرك ويتفهم مدى حزن الجماهير على النتائج الأخيرة للفريق، وأكمل بالقول بأن الفريق لم يكن يستحق النتائج السلبية الماضية.

وأشار مبولحي إلى أنه مر بفترة مشابهة مع منتخب بلاده تعرض فيها لسلسلة من الهزائم، إلا أن المنتخب استطاع أن يتجاوز تلك الفترة، واستدرك مبولحي قوله: “الفرق الكبيرة هي التي تستطيع أن تتجاوز الفترات الصعبة.”

وأوضح مبولحي في حديثه بأن الاتفاق يمر حالياً بوقت عصيب مشدداً بأننا سنعمل في كل لحظة ونتمرن يومياً من أجل تفادي كافة الأخطاء الصغيرة، مؤكداً بأنه على ثقة بأن الفريق سيعود لتحقيق النتائج الإيجابية وسيظهر وجهه الحقيقي يوم الخميس، مشدداً على أنه مع جميع اللاعبين سيعملون كل شيء من أجل النجاح وحصد الثلاث نقاط.