أبو في ورطة بعد أغنية حبيبي يا ليل بسبب « 3 دقات »

القاهرة(صدى):

فتح الجمهور النار على الفنان المصري محمد أبو العنين المعروف بـ ” أبو ” ؛ بعد طرح أغنيته الجديدة حبيبي يا ليل.

وجاء الهجوم بسبب تشابه أغنيته الجديدة مع 3 دقات التي نالت شهرة كبيرة ونجاح واسع على مستوى هربي.

وعلى الرغم من الانتقادات إلا أن الأغنية الجديدة حصدت أكثر من 3.5 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة.

وأكد العديد من المتابعين أن ” أبو ” لم يخرج عن سياق إيقاع أغنية ” 3 دقات ” لافتين إلى أن الإيقاع مكرر وكان الأجدر به البحث عن لون آخر، حتى يُثبت للجمهور قدرته على تحقيق النجاح بعيدًا عن أغنيته الأولى ومشاركة النجوم له.