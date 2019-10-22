ديوان المظالم يكشف آلية مطالبة العقاري بتنفيذ الأحكام الصادرة ضده

علي القحطاني(صدى):

رد ديوان المظالم، على سؤال بشأن آلية المطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي صدرت ضد الصندوق العقاري.

وقال ديوان المظالم: « يكون التنفيذ بتقديم نسخة الحكم المذيّل بالصيغة التنفيذية إلى الجهة الإدارية المحكوم عليها، وفي حال تأخر التنفيذ فبإمكانك التقدم لإمارة المنطقة، إذ هي المعنية بمتابعة تنفيذ الأحكام الإدارية».

وجاء في السؤال: « الأحكام القضائية النهائية التي صدرت ضد الصندوق العقاري وصلت إلى الصندوق وأمراء المناطق وتم إرسال برقيات إلى الملك سلمان وولي العهد ولم تنفذ حتى الآن، كيف نطالب بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية؟ ».