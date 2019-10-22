ديوان المظالم يكشف آلية مطالبة العقاري بتنفيذ الأحكام الصادرة ضده
رد ديوان المظالم، على سؤال بشأن آلية المطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي صدرت ضد الصندوق العقاري.
وقال ديوان المظالم: « يكون التنفيذ بتقديم نسخة الحكم المذيّل بالصيغة التنفيذية إلى الجهة الإدارية المحكوم عليها، وفي حال تأخر التنفيذ فبإمكانك التقدم لإمارة المنطقة، إذ هي المعنية بمتابعة تنفيذ الأحكام الإدارية».
وجاء في السؤال: « الأحكام القضائية النهائية التي صدرت ضد الصندوق العقاري وصلت إلى الصندوق وأمراء المناطق وتم إرسال برقيات إلى الملك سلمان وولي العهد ولم تنفذ حتى الآن، كيف نطالب بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية؟ ».
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 1401 ] نشر منذ 4 ساعات
ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل..
وائل عبدالله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
قروب أبناء سلمان الحزم المتضررين من الصندوق العقاري يتقدمون بخالص الشكر والامتنان لصحيفه صدى الالكترونيه ومنسوبيها على تسليطهم الضوء واهتمامهم بقضية تنفيذ الأحكام النهائيه للمتضررين ونطمع منهم الأكثر بحوار او لقاء يخص الموضوع المتحدث عن اغلب المتضررين………….
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5396 ] نشر منذ 1 ساعة
من اين يستمد المسؤولين في الصندوق العفاري قوتهم لدرجة عصيان الاوامر والاحكام القضائية
سالم[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 1 ساعة
انا اقولكم الي حصل
صندوق الاستثمارات العامه سحب ارصدة المواطنين الي نازله باسمائهم في الصندوق العقاري
وصار الصندوق العفاري على الحديده
وقالوا له اتصرف مع المواطنين الفلوس طارت مع الطياره الي طارت