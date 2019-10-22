حب الشباب لدى الأطفال وطرق علاجه

أميرة خالد(صدى):

قال أطباء أطفال ، يُصيب حب الشباب الأطفال الرضع حديثي الولادة بنسبة 20%، وهو مرض التهابي يُصيب الجلد؛ نتيجة تغيرات في تكوين الوحدة الزهمية، المكونة من بصيلات الشعر والغدد الدهنية، والتي تتأثر بعوامل مختلفة.

وأكد الأطباء ، أنه يُنصح باستشارة الطبيب لفحص الطفل وتحديد الأسباب، فهل هو ناتج عن طفح جلدي أو الحساسية، حيث إن لكل نوع من هذين المرضين، ما يناسبه من العلاج بطبيعة الحال ” .

بعض المحاذير أثناء علاج حب الشباب عند الرضع : يجب ألا تضغطي على البثور أثناء العلاج؛ لضمان الشفاء السريع ولتجنب زيادة الالتهابات من البثور المفتوحة، فضلًا عن ظهور الندوب والبقع وانتشارها على كامل الوجه.

غالبًا ما يختفي حب الشباب تلقائيًا، بعد أن تُزال هرمونات الأم تمامًا من جسم الرضيع، ثم يبدأ النظام الهرموني في جسمه بالعمل كما ينبغي، وتستغرق عملية الشفاء من شهر إلى بضعة أشهر، واطمئني لن يترك أي أثر أو بقع على بشرته.

وعن علاج حب الشباب لدى الرُضع ، قال الأطباء ، إنه لا يحتاج حب الشباب عند الرضيع إلى علاج يُذكر، فهو يختفي في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع، لكن تلجأ بعض الأمهات لتجربة العلاجات التقليدية مثل الكلوروفيليبتوم والفوكورسينوم وحامض البرمنغانيك وغيرها.