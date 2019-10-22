شاهد.. فنانة عربية تغازل زوج شقيقتها: غلطتك ما تزوجتني أنا

خالد الظفيري(صدى):

أثارت الفنانة الفلسطينية المقيمة في الكويت سوسن الهارون جدلًا وضجة كبيرة بعد ظهورها في مقطع فيديو تحدثت من خلاله عن أزواج شقيقاتها.

وكانت سوسن الهارون في الفيديو تتناول القهوة وأشارت إلى أن زوج شقيقتها هو من قام بتحضيرها وأنها لذيذة.

وبعد ذلك قالت له إنه أخطأ حين تزوج الشقيقة ولم يتزوجها. وعلقت: غلطتك إنك تزوجت سمرا وما تزوجتني أنا، مستكملة : عمري يا وليد.

كما لفتت إلى أنها تحب كل أزواج شقيقاتها وأن هؤلاء يحبونها بدورهم.

ولفتت إلى أنها محبوبة من الله، إلا أن الجمهور فتح النار عليها.

ووصف البعض ما فعلته بأنه قلة حياء، بينما اعتبرها أخرون لا تقصد شيئًا سيئًا وأن الأمر مزحة فقط.