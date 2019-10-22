تحرير سعوديين علقا في مظاهرات تشيلي بجهود السفارة

سانتياجو(صدى):

تمكنت سفارة المملكة في تشيلي، من تحرير مواطنين سعوديين علقا في منطقة المظاهرات التي تجتاح العاصمة سانتياجو.

وكان الحكمان فيصل الدغريري وعثمان حكمي المرافقين للمنتخب السعودي للكاراتيه المشارك في بطولة العالم الـ 11 للناشئين والشباب وتحت 21 سنة التي ستبدأ فعالياتها في الفترة من 23 إلى 28 أكتوبر 2019 قد علقوا في هذه المنطقة.

من جانبه، صرّح رئيس البعثة الدبلوماسية للمملكة في دولة تشيلي الوزير المفوض عبدالله بن فائز الشريف، بأن جهود العاملين في السفارة المشاركين في لجنة الطوارئ نجحت في تحرير الحكمين فيصل الدغريري، وعثمان حكمي من منطقة الشغب في قلب العاصمة ونقلهم بسلام إلى فندق الهوليدي إن.

كما طالب المواطنين السعوديين العاملين، بتوخي الحذر وأخذ الحيطة في ظل الأحوال الأمنية المتدهورة، و التواصل مع السفارة في حالة تعرضهم لأي خطر.

وتشهد تشيلي مظاهرات أسفرت عن أعمال شغب وسرقة للممتلكات وسقوط عدد من القتلى على مدار الأيام الـ 3 الماضية.