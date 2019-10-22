وظائف شاغرة للنساء بجامعة الملك سعود الصحية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات ، وذلك للعمل بفرع الجامعة في محافظة الأحساء.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مبرمج: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

– مشغل أول الرسومات: الدرجة الجامعية في تخصص التصميم الجرافيكي، أو ما يعادلها.

– موظف دعم فني: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء 23 صفر 1441هـ ، والتقديم مستمر حتى يوم الاثنين الموافق 29 صفر 1441هـ ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنـــــــــا).