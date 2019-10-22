وظائف شاغرة في سدافكو للنساء بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “ سدافكو ” ، عن توفر وظائف شاغرة للسعوديات بدوام جزئي، من حمَلة شهادة الثانوية العامة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغلة مكائن بيع ذاتي (الرياض- جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن).

– مشغلة مكائن بيع ذاتي (جدة- جامعة الملك عبدالعزيز).

وقالت الشركة إنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 ديسمبر 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنــــــــــا).