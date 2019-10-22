أمطار رعدية على 9 مناطق غدًا الأربعاء

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة.

ويتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل.

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

فيما يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد الى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض والقصيم.

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل و الصباح الباكر على طول السواحل الشرقية والغربية للمملكة.