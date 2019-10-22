  • الثلاثاء 22

    أكتوبر

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  3. امرأة غاضبة تحطم محل بعد ان وصفتها الموظفة بأنها ” قبيحة “

امرأة غاضبة تحطم محل بعد ان وصفتها الموظفة بأنها ” قبيحة “




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