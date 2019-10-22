موسم الرياض يعلن عن أسعار تذاكر « بوليفارد» ويوضح مزاياها

علي القحطاني(صدى):

أعلن موسم الرياض، اليوم الثلاثاء، عن أسعار تذاكر “الرياض بوليفارد”، كاشفا العديد من المزايا في أسعار التذاكر.

وأوضح أن سعر تذكرة البوليفارد 50 ريالاً طوال أيام الأسبوع، ماعدا يوم الإثنين فالدخول فيه مجاناً، مشيرًا إلى أن الدخول لمن هم دون سن 12 عاماً مجانا طوال أيام الأسبوع.

وأكد الموسم أن قيمة التذكرة تخول لحاملها الشراء من المطاعم والمقاهي المطلة على النافورة في “الرياض بوليفارد”.

في حين تتيح تذاكر “السينما، والفعاليات، والحفلات، والمسارح” لحاملها دخول “الرياض بوليفارد” مجاناً.