شاهد.. ردة فعل بلقيس على مفاجأة زوجها لها في عيد ميلادها

أميرة خالد(صدى):

نشر رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف، زوج الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، مقطع فيديو يوثق جزءًا من مفاجئته لها بمناسبة عيد ميلادها الـ31.

وأظهر المقطع، قيام الزوج برش أرضية المنزل بالورود الحمراء من المدخل إلى الغرف، كما أعدّ لها قالب حلوى من طبقات عدة على طاولة في الوسط.

وكانت النجمة اليمنية في غاية سعيدة، وتحمل طفلهما تركي بين يديها، وحرصت على إخفاء ملامحه.

كما ظهر زوج بلقيس مع النجم الإماراتي حسين الجسمي، وهما يغنيان لها بهذه المناسبة.