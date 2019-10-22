بالفيديو.. أسباب سوء الحالة النفسية والمزاجية للمرأة عندما تصل لسن الأربعين

أميرة خالد(صدى):

كشفت حصة القزاز أخصائية اجتماعية ، عن أسباب سوء الحالة النفسية والمزاجية للمرأة عندما تصل لسن الأربعين ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” سيدتي ” .

وقالت حصة ، سن الأربعين هو مرحلة من مراحل العمر تمر فيها المرأة بالعديد من التغيرات مثل المراحل الأخرى ، أنا أعتقد المرأة نفسها التي تخاف من عمر الأربعين تحديداً بسبب هرمون الأستروجين لأنه عندما تنقطع الدورة فهذا الهرمون يتوقف عن الإفراز ، وهذا ما يتسبب في سوء الحالة النفسية والمزاجية للمرأة فهو مثل البوصلة للمرأة .

وتابعت ، الفرق بين السيدات هو وعي المرأة بهذه التغيرات ، وأن تفهم جسمها وطبيعته ومتطلباته والتغيرات الفسيولوجية التي تصير لها ، وأنا شخصياً مريت فيها وتعتبر من أجمل مراحل العمر .