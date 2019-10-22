مجموعة تأجير تكشف عن انطلاق MG RX8 أول سيارة SUV بسبع مقاعد بالمملكة

أميرة خالد(صدى):

كشفت مجموعة تأجير الوكيل الحصري لسيارات MG في المملكة، عن طراز MG RX8 الجديدة بالكامل من فئة مركبات الـ SUV في معارضها.

وتتميز سيارة إم جي بأنها الأولى من سبعة مقاعد عبر تجهيزاتها الغنية جدا ومساحتها الرحبة، ومن المتوقع أن تحدث تأثيرا بارزا في السوق الإقليمي حيث تستمر المركبات الكبيرة القادرة على السير فوق الطرق الوعرة بكسب شعبية متنامية، وهي تنافس كل من شانجان CS95 و GAC GS8 و هافال H9 و مازدا CX-9 و شفروليه ترافيرس و هيونداي باليسيد و كيا تيلورايد و فورد اكسبلورر.

وتظهر الواجهة الأمامية بتصميم مشابه لأختها RX5 ولكن بشكل أكبر، وأبرز مزايا الواجهة الأمامية الفتحتين الموجودة على غطاء المحرك بخطوط متماشية مع الواجهة، وشبك التهوية الأمامي من الكروم وبعرض السيارة، الأضواء الأماميه LED نهاريه DRL، والصدام الأمامى مدمج مع الأضواء الضباب LED محاطة بكروم على هيئة الحرف C، وأسفل الصدام كروم بعرض الواجهة مع بلاستيك لحماية أسفل السيارة من الوحل.

يعتبر RX8 مركبة رباعية الدفع (4×4) حقيقية، وهي تحوي نظام عزم عند الطلب (Torque on Demand – TOD) للدفع الرباعي في الوقت الفعلي، والذي يمكنه تعديل عزم الدوران في غضون 0.1 ثانية فقط، والذي يتوفر في الطرازين COM وLUX .