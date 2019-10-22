شاهد.. أمطار متوسطة على الهدا وتحذير من الأمن
شهدت محافظة الطائف، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من الهدا.
وطالب المركز الوطني للعمليات الأمنية، المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر.
من جانبها، حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة، تستمر حتى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.
كما نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مقطع فيديو يوثق هطول الأمطار على الهدا.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7803 ] نشر منذ 9 دقائق
يا مسافر على الطايف طريق الهدا
شوف قلبى من البارح معك ما هدا
كيف يهدى وإنته إللى هويته
وإنت أجمل وأجمل من رايته
يا اهيف القد يا من قد سكن فى الحشا
أنا أذكرك كلما هفهف نسيم الهدا
يا مسافر على الطايف طريق الهدا
شوف قلبى من البارح معك ما هدا
يامسافر على أحلى المصايف
طار عقلى وفكرى فوق طايف
لا متى لا متى أسعد بوصلك متى
نطفىء الشوق وحنا فى ربوع الهدا
يامسافر على الطايف طريق الهدا
شوف قلبى من البارح معك ما هدا