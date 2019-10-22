شاهد.. أمطار متوسطة على الهدا وتحذير من الأمن

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شهدت محافظة الطائف، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من الهدا.

وطالب المركز الوطني للعمليات الأمنية، المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر.

من جانبها، حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة، تستمر حتى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

كما نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مقطع فيديو يوثق هطول الأمطار على الهدا.