رسالة صباح الخير تقود خليجيا للمحاكمة
فوجأ رجل خليجي في الفجيرة في دولة الإمارات، برفع قضية ضده ، متهمًا بإزعاج الغير؛ وذلك لقيامه بإرسال رسائل ”صباح الخير“ عبر تطبيق ”واتساب“، في أوقات مختلفة من اليوم.
وكانت تقدمت سيدة خليجية، من جنسية المتهم نفسها، ببلاغ قالت فيه إن المتهم أزعجها بتكرار إرسال الرسائل لها، خاصة في أوقات نومها صباحًا.
وأكد المتهم أنه اعتاد أن يرسل رسائل ”صباح الخير“ وأدعية الصباح والمساء وغيرها من الرسائل العامة ضمن مجموعة، بشكل يومي لأصدقائه وأسرته، لكنه لم يكن يعلم أن المدعية ضمن المجموعة التي يرسل لها.
وأضاف أن المدعية لم ترسل له ما يشير إلى انزعاجها من رسائله حتى يمتنع عن إرسالها، لافتًا إلى أنه فوجئ بالدعوى القضائية ضده.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85243 ] نشر منذ 18 ساعة
الظاهر انه مقرود ، والعواطف فايضه ..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43999 ] نشر منذ 18 ساعة
صباح الخير هههههههههههههههههه. يصبح ويمسي جاك العلم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43999 ] نشر منذ 18 ساعة
صباح الخير هههههههههههههههههه. يصبح ويمسي جاك العلم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29823 ] نشر منذ 9 ساعات
السؤال كيف جاء رقم هاتفها في جوالك ولما اضفتها في مجنوعتك
لابد انك تعرفها وخصوصا انكما من نفس الدوله الخليجيه وكلاكما يوجد في الفجيره
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 3144 ] نشر منذ 6 ساعات
لقد بلغ بعض الناس درجة من التفاهة لامزيد عليها , هل الاجهزة الامنية متفرغة لتوافه الامور خصوصا موضوع كهذا , المسألة ببساطة لا تحتاج كل هذا العناء واشغال السلطات , سوي حجب لذلك الشخص وانتهت المشكلة الا اذا كان هناك خلاف بين الطرفين ولم يعلن عنه ,وربما وراء الاكمة ما ورائها
القحطانى[ عدد التعليقات: 558 ] نشر منذ 5 ساعات
يعطيك العافيه
مسافر[ عدد التعليقات: 1285 ] نشر منذ 4 ساعات
علييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينا
كجمغلو[ عدد التعليقات: 14827 ] نشر منذ 9 دقائق
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يعني لو قال لها كيفك كانت علوم