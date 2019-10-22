رسالة صباح الخير تقود خليجيا للمحاكمة

أبوظبي(صدى):

فوجأ رجل خليجي في الفجيرة في دولة الإمارات، برفع قضية ضده ، متهمًا بإزعاج الغير؛ وذلك لقيامه بإرسال رسائل ”صباح الخير“ عبر تطبيق ”واتساب“، في أوقات مختلفة من اليوم.

وكانت تقدمت سيدة خليجية، من جنسية المتهم نفسها، ببلاغ قالت فيه إن المتهم أزعجها بتكرار إرسال الرسائل لها، خاصة في أوقات نومها صباحًا.

وأكد المتهم أنه اعتاد أن يرسل رسائل ”صباح الخير“ وأدعية الصباح والمساء وغيرها من الرسائل العامة ضمن مجموعة، بشكل يومي لأصدقائه وأسرته، لكنه لم يكن يعلم أن المدعية ضمن المجموعة التي يرسل لها.

وأضاف أن المدعية لم ترسل له ما يشير إلى انزعاجها من رسائله حتى يمتنع عن إرسالها، لافتًا إلى أنه فوجئ بالدعوى القضائية ضده.