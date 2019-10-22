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رسالة صباح الخير تقود خليجيا للمحاكمة

رسالة صباح الخير تقود خليجيا للمحاكمة
أبوظبي(صدى):

فوجأ رجل خليجي في الفجيرة في دولة الإمارات، برفع قضية ضده ، متهمًا بإزعاج الغير؛ وذلك لقيامه بإرسال رسائل ”صباح الخير“ عبر تطبيق ”واتساب“، في أوقات مختلفة من اليوم.

وكانت تقدمت سيدة خليجية، من جنسية المتهم نفسها، ببلاغ قالت فيه إن المتهم أزعجها بتكرار إرسال الرسائل لها، خاصة في أوقات نومها صباحًا.

وأكد المتهم أنه اعتاد أن يرسل رسائل ”صباح الخير“ وأدعية الصباح والمساء وغيرها من الرسائل العامة ضمن مجموعة، بشكل يومي لأصدقائه وأسرته، لكنه لم يكن يعلم أن المدعية ضمن المجموعة التي يرسل لها.

وأضاف أن المدعية لم ترسل له ما يشير إلى انزعاجها من رسائله حتى يمتنع عن إرسالها، لافتًا إلى أنه فوجئ بالدعوى القضائية ضده.


8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 85243 ] نشر منذ 18 ساعة

الظاهر انه مقرود ، والعواطف فايضه ..

[ عدد التعليقات: 29823 ] نشر منذ 9 ساعات

السؤال كيف جاء رقم هاتفها في جوالك ولما اضفتها في مجنوعتك
لابد انك تعرفها وخصوصا انكما من نفس الدوله الخليجيه وكلاكما يوجد في الفجيره

[ عدد التعليقات: 3144 ] نشر منذ 6 ساعات

لقد بلغ بعض الناس درجة من التفاهة لامزيد عليها , هل الاجهزة الامنية متفرغة لتوافه الامور خصوصا موضوع كهذا , المسألة ببساطة لا تحتاج كل هذا العناء واشغال السلطات , سوي حجب لذلك الشخص وانتهت المشكلة الا اذا كان هناك خلاف بين الطرفين ولم يعلن عنه ,وربما وراء الاكمة ما ورائها

[ عدد التعليقات: 558 ] نشر منذ 5 ساعات

يعطيك العافيه

[ عدد التعليقات: 1285 ] نشر منذ 4 ساعات

علييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينا

[ عدد التعليقات: 14827 ] نشر منذ 9 دقائق

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يعني لو قال لها كيفك كانت علوم

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