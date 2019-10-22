فوائد غير متوقعة لزيت الحبة .. أبرزها فقدان الوزن وصحة الكلى

أميرة خالد(صدى):

وقال خبراء في التغذية ، يعتبر زيت الحلبة من الزيوت الصحية، فهو يتميز باللون الأصفر المائل إلى البني في بعض الأحيان ورائحته النفاذة، ويساهم في علاج عدد من المشكلات الصحية كونه يحتوي على مضادات الأكسدة (الفلافونويدات)، والفيتامينات، وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة.

وأوضح الخبراء ، أنه يقدم زيت الحلبة عددًا من الفوائد الصحية، منها:

– علاج حب الشباب : يساعد زيت الحلبة في علاج حب الشباب، والحماية من الإصابة بأية مشكلات جلدية أخرى.

– العناية بالشعر: يعمل زيت الحلبة على تعزيز نمو الشعر ومنع قشرة الشعر كما يمكن إضافته إلى الزبادي أو زيت جوز الهند لتحضير بلسم للشعر، ويساهم البلسم في القضاء على شيب الشعر.

– فقدان الوزن : ذكرت بعض الدراسات أن السكريات الموجودة في هذا الزيت تعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي يساهم في حرق الدهون مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

– صحة الجهاز التنفسي: أكدت دراسات علمية سابقة أنه تم استخدام زيت الحلبة كوسيلة جيدة لطرد المخاط وذلك لأنه يساعد في تنظيف مجرى التنفس.

– السكري: يقلل زيت الحلبة من مستوى السكر في الدم، ويعزز صحة البنكرياس والكلى، كما يعمل على تقليل فرص الإصابة بالسكري لغير المصابين به.

– صحة الكلى : يحفز زيت الحلبة وظائف الكلى ويساعد في إزالة السموم من الجسم بشكل أسرع وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.