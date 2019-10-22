شركة الاتصالات توفر وظائف شاغرة للخريجين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية، عن إتاحة عدد من الفرص الوظيفية؛ لحملة درجة البكالوريوس؛ للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف في التخصصات الآتية: « الموارد البشرية، هندسة البرمجيات، إدارة الأعمال/ إدارة المشاريع، الهندسة الكهربائية، علوم الحاسب/ نظم المعلومات/ هندسة الكمبيوتر، المالية، المحاسبة، نظم المعلومات الإدارية، التسويق، الهندسة الصناعية » .

وأكدت أن التقديم متاح حاليًا ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــا .