شركة الاتصالات توفر وظائف شاغرة للخريجين
كشفت شركة الاتصالات السعودية، عن إتاحة عدد من الفرص الوظيفية؛ لحملة درجة البكالوريوس؛ للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأوضحت أن الوظائف في التخصصات الآتية: « الموارد البشرية، هندسة البرمجيات، إدارة الأعمال/ إدارة المشاريع، الهندسة الكهربائية، علوم الحاسب/ نظم المعلومات/ هندسة الكمبيوتر، المالية، المحاسبة، نظم المعلومات الإدارية، التسويق، الهندسة الصناعية » .
وأكدت أن التقديم متاح حاليًا ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــا .
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