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شركة الاتصالات توفر وظائف شاغرة للخريجين

شركة الاتصالات توفر وظائف شاغرة للخريجين
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية، عن إتاحة عدد من الفرص الوظيفية؛ لحملة درجة البكالوريوس؛ للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف في التخصصات الآتية: « الموارد البشرية، هندسة البرمجيات، إدارة الأعمال/ إدارة المشاريع، الهندسة الكهربائية، علوم الحاسب/ نظم المعلومات/ هندسة الكمبيوتر، المالية، المحاسبة، نظم المعلومات الإدارية، التسويق، الهندسة الصناعية » .

وأكدت أن التقديم متاح حاليًا ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــا .


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