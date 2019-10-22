كريستيان غروس يهبط في جدة لمباشرة عمله في الأهلي (صور)

ماجد محمد(صدى):

هبط السويسري كريستيان غروس، في جدة اليوم الثلاثاء، لمباشرة عمله وقيادة النادي الأهلي حتى نهاية الموسم، خلفاً للكرواتي المقال برانكو إيفانكوفيتش.

وكانت إدارة الأهلي قد أقالت برانكو بعد الخسارة أمام الوحدة في الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تم تكليف صالح المحمدي بتدريب الفريق لحين التعاقد مع غروس.

يذكر أن غروس درّب الأهلي في فترتين من قبل، حيث نجح في تحقيق لقب الدوري معه كأس الملك وكأس ولي العهد، كما وصل بالفريق إلى نهائي كأس الملك 2017 في فترته الثانية.