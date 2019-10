بالفيديو.. لحظة سقوط طفل من أعلى مبنى سكني ولم يصب بأذى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مروع يوثق لحظة سقوط طفل عمره ٣ سنوات من أعلى مبنى سكني على ارتفاع ٣٥ قدما في الهند.

وأكد متابعون أن ما حدث كان “معجزة” لأن الطفل لم يصب أذى ، بعد سقوطه دخل صندوق عربة تجره دراجة هوائية مارة بالصدفة.

يُذكر أن الواقعة التي حدثت في ١٨ من الشهر الجاري بولاية مادهيا براديش أثارت دهشة الجميع إذ تصادف سقوط الطفل في نفس وقت مرور العربة الصغيرة تقريبا.

ورغم أن أسرة الطفل نقلته إلى المستشفى إلا أنه تمكن من الخروج بعد وقت قليل دون إصابات أو كسور.

#WATCH Tikamgarh: A child fell from a building on a rickshaw that was passing on road below. Child's father Ashish Jain says,"He was playing on 2nd floor with family members. He fell from railing after he lost his balance. He was examined at a hospital & is safe". #MadhyaPradesh pic.twitter.com/3yDOzZmB9y

— ANI (@ANI) October 20, 2019