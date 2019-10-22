بالفيديو.. العويران يعود من أمريكا بعد رحلة علاج من ورم

نواف السالم(صدى):

كشفت مقاطع فيديو، عن عودة لاعب الهلال السابق خميس العويران إلى الرياض قادمًا من الولايات المتحدة بعد رحلة علاج من ورم .

وكانت قد انتشرت مناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسرعة علاج العويران بعدما ثبت معاناته من السرطان ليتم نقله بأمر خادم الحرمين بعدها إلى أحد المستشفيات الأمريكية لتلقي العلاج.

وعاد العويران إلى الرياض على كرسي متحرك وذراعه الأيسر لا يبدو أنه يتحرك بشكل طبيعي ليتساءل البعض عن طبيعة حالته، وهل انتهى علاجه أو يحتاج لمواصلة العلاج في المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن العويران عانى من وجود ورم استدعى تدخل جراحي من أجل استئصاله في مدينة الملك فهد الطبية لكن الحالة الخاصة به كانت لعملية جراحية أخرى أكثر دقة، من أجل إتمام الاستئصال وإزالة الورم بشكل كامل وهو ما كان الأنسب القيام به خارج المملكة وهو ما تم من خلال نقله للولايات المتحدة.