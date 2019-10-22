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بالفيديو.. لحظة ضرب «رجل» سخر من امرأة سمراء وطفلتها

بالفيديو.. لحظة ضرب «رجل» سخر من امرأة سمراء وطفلتها
متابعة-أميرة خالد (صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة ضرب ” رجل ” داخل متجر؛ بعد أن أساء لـ امرأة سمراء وطفلتها، وأطلق ضدهما كلمات عنصرية.

وعن تفاصيل الواقعة، فإن رجلآ ضخمًا كان متواجدًا بالمتجر وسمع تلك الإساءات، فتدخل للدفاع عن المرأة ووجه لكمة قوية للرجل الأبيض فطرحه أرضًا.

ثم عاد الرجل الضخم مرة أخرى ووجه لكمات قوية ومتتالية للرجل المسيء، ثم قام بطرده خارج المتجر.

واعتبر الرجل الضخم أن الإساءة العنصرية تجاه المرأة، هي إساءة شخصية له.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 85202 ] نشر منذ 2 ساعتين

بطل ,,

,, خل اللقافه تنفك ياالمغرور الملقوف المتعوس ,, سلط الله عليك من هو اقوى منك وحاسك حوس ,,

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