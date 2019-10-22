6 وظائف شاغرة للجنسين في بنك الإمارات دبي الوطني

فاطمة المالكي(صدى):

فتح فرع بنك الإمارات دبي الوطني، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة للجنسين، من خلال برنامج تمهير «للتدريب على رأس العمل»؛ للعمل في محافظة جدة.

وأوضح البنك أنه متاح 6 وظائف في جدة تحت مسمى «أخصائي خدمات مصرفية عن بُعد»، بشرط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / مالية، ولا يشترط توفر خبرة، بشرط وجود لغات إنجليزية متوسطة، لافتًا إلى أن العمل متاح دوام كامل خلال الفترة الصباحية.

ويتمثل التدريب في تقديم الدعم لمجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية عن بُعد، مثل «الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أجهزة الصراف الآلي، بطاقات الخصم والائتمان المصرفية، تطوير منتجات وخدمات مصرفية جديدة عن بُعد لتلبية احتياجات العملاء والأسواق».

كما أشار فرع بنك الإمارات دبي الوطني في جدة، إلى أنه للتقديم من خلال الرابط التالي “ هنا “