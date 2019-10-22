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وكيلة مدرسة تتهم إحدى المعلمات بشتمها.. و ” تعليم الليث ” تحقق

وكيلة مدرسة تتهم إحدى المعلمات بشتمها.. و ” تعليم الليث ” تحقق
نايف السالم(صدى):

تقدمت وكيلة مدرسة ابتدائية بـ ” شكوى ” ضد إحدى المعلمات بذات المدرسة؛ وذلك على خلفية اتهامها للمعلمة بأنها هدّدتها وشتمتها.

ومن جانبه، أبان محمد بن ختيم المالكي، المتحدث الرسمي بـ ” تعليم الليث ” ، أنه تم صدور توجيه من مدير التعليم بمحافظة الليث بتكليف لجنة من المتابعة الإدارية والقيادة المدرسية، للتحقق مما حصل.

كما أوضح ” المالكي ” أن الموضوع لا يزال محل نظر اللجنة المكلفة، ونحن في انتظار نتائج التحقيق ورأي اللجنة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.


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