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توفر وظائف مطور برامج للنساء بشركة سجل التقنية

توفر وظائف مطور برامج للنساء بشركة سجل التقنية
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة سجل التقنية للتطبيقات الإلكترونية المتكاملة المحدودة من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر 5 وظائف شاغرة للنساء بمسمى (مطور برامج) ، للعمل في محافظة ( جدة ) .

واشترطت الشركة ، أن تكون المتقدمه حاصلة على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / الحاسب وتقنية المعلومات ، لا يشترط توفر خبرة .

الوصف الوظيفي : تصميم حلول البرامج وتطويرها وتثبيتها وصيانتها حسب متطلبات العمل ، وتطوير الأكواد البرمجية : تطوير الأكواد البرمجية باستخدام لغة البرمجة المناسبة، وتجميعها في البرامج التنفيذية.

نشر البرامج : نشر البرامج على أجهزة العملاء وتنفيذها، واختبار المنتج وإجراء التشغيل التجريبي عليه.

توثيق الأكواد البرمجية : توثيق إجراءات إنشاء الأكواد البرمجية خلال عملية البرمجة، وتسهيل التحديثات والتغييرات المستقبلية.

تحديث البرامج : تحديث البرامج حسب الطلب وبعد حدوث تغيير في المتطلبات.
اختبار الأكواد البرمجية : تنفيذ الملفات المبرمجة في بيئات مختلفة خاضعة للتحكم، وضمان الالتزام بالمعايير.

إعداد الخطط : استلام خطط التصميم وبنيته وفهمها، وإعداد خطط لكتابة الأكواد البرمجية واختبارها، وتحديد الإطار الزمني ومراحل التنفيذ.

وأشارت الشركة إلى أنه التقديم من خلال الرابط (هنا).

 


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