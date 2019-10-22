توفر وظائف مطور برامج للنساء بشركة سجل التقنية
أعلنت شركة سجل التقنية للتطبيقات الإلكترونية المتكاملة المحدودة من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر 5 وظائف شاغرة للنساء بمسمى (مطور برامج) ، للعمل في محافظة ( جدة ) .
واشترطت الشركة ، أن تكون المتقدمه حاصلة على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / الحاسب وتقنية المعلومات ، لا يشترط توفر خبرة .
الوصف الوظيفي : تصميم حلول البرامج وتطويرها وتثبيتها وصيانتها حسب متطلبات العمل ، وتطوير الأكواد البرمجية : تطوير الأكواد البرمجية باستخدام لغة البرمجة المناسبة، وتجميعها في البرامج التنفيذية.
نشر البرامج : نشر البرامج على أجهزة العملاء وتنفيذها، واختبار المنتج وإجراء التشغيل التجريبي عليه.
توثيق الأكواد البرمجية : توثيق إجراءات إنشاء الأكواد البرمجية خلال عملية البرمجة، وتسهيل التحديثات والتغييرات المستقبلية.
تحديث البرامج : تحديث البرامج حسب الطلب وبعد حدوث تغيير في المتطلبات.
اختبار الأكواد البرمجية : تنفيذ الملفات المبرمجة في بيئات مختلفة خاضعة للتحكم، وضمان الالتزام بالمعايير.
إعداد الخطط : استلام خطط التصميم وبنيته وفهمها، وإعداد خطط لكتابة الأكواد البرمجية واختبارها، وتحديد الإطار الزمني ومراحل التنفيذ.
وأشارت الشركة إلى أنه التقديم من خلال الرابط (هنا).
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