سر الصناديق المحيطة بإمبراطور اليابان الجديد

طوكيو(صدى):

ظهر صندوقان حملهما مسؤولو القصر وملفوفان في القماش، صباح اليوم الثلاثاء، في حفل تتويج الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو، ليحظيان باهتمام واسع.

ووضع مسؤولو القصر الصندوقان بجوار الإمبراطور وهو يصعد عرش الأقحوان، ويضمان سيفًا وجوهرة قديمة ويكملان الزي الفلكلوري والطقوس القديمة لتتويج الإمبراطور.

ويعود تاريخ هذه الصناديق إلى أسلاف الإمبراطور الياباني الأول الذي حكم منذ 2700 سنة، وفقًا للأسطورة، كما تضم مرآة.

وتضفي هذه الكنوز الثلاثة المقدسة في الثقافة اليابانية، الطابع الرسمي على مكانته كإمبراطور، وهي كبرهان على انتقال صحيح للإمبراطورية، كما أن لم يرها أحد من العامة من قبل.

ويتم الاحتفاظ بالسيف والمرآة في أضرحة سرية في مدينتي ناغويا وايسي، فيما يتم الاحتفاظ بالجوهرة في القصر في طوكيو، ويمثل السيف والمرآة والجوهرة الخصائص الثلاثة المطلوبة للحكم وهم البسالة والحكمة والإحسان.