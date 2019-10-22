بعد رقصها في المظاهرات اللبنانية.. ” سماهر ” ترد على منتقديها

بيروت(صدى):

علقت الراقصة اللبنانية ” سماهر ” التي شاركت في الاحتجاجات التي تشهدها لبنان، عن الانتقادات التي تعرضت لها ل درقصها بملابس فاضحة فوق إحدى السيارات.

وقالت ” سماهر ” بالفيديو أنها رغبت في المشاركة بالمظاهرات على طريقتها الخاصة، وأن عددًا من الشباب تحمّسوا وجعلوها تصعد على السيارة.

وعن تعرضها للاعتداء والضرب، أوضحت أن بعض الفتيات شعرن بالغيرة لذا قمن برشقها بالمياه، مبينة أنها لم تتعرّض لأي أعمال عنف خلال تواجدها بالتظاهرات كما أشيع عنها.

يُذكر أن الراقصة اللبنانية سماهر كانت قد أثارت غضب المتظاهرين في لبنان، إثر انضمامها إلى التظاهرات لكن بطريقة مختلفة.