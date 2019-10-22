التعليم للعيسى : النتائج التي أعلنتها هيئة التقويم ليست بجديدة على الوزارة

نايف السالم(صدى):

ردت وزارة التعليم ، في بيان إعلامي ، على المؤتمر الصحفي لهيئة تقويم التعليم وتغريدة رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، أحمد العيسى بشأن نتائج الاختبارات الوطنية.

و قالت الوزارة في البيان ، ” تابعت وزارة التعليم المؤتمر الصحفي لهيئة تقويم التعليم والتدريب يوم أمس الاثنين 22 / 2/ 1441هـ الذي أعلنت فيه نتائج الاختبارات الوطنية المتعلقة بأداء الطلاب والطالبات في الصف الرابع الابتدائي والثاني متوسط، لمادتي الرياضيات والعلوم، وما تبع ذلك من سلسلة التغريدات التي تم نشرها حول نتائج تلك الاختبارات، والتي طالبت أن لا تمر تلك النتائج مرور الكرام ” .

وأضافت ، وفي هذا الصدد وبعيداً عن التنظير؛ تؤكد وزارة التعليم أن النتائج التي أعلنتها هيئة تقويم التعليم والتدريب ليست بجديدة على الوزارة، حيث تنبهت في وقت مبكر إلى ضعف نتائج المملكة في مشاركاتها في الاختبارات الدولية عام 2015؛ نظراً لعدم وجود منظومة إصلاحات تعليمية حقيقية خلال السنوات الثلاث الماضية، أو المحاسبة عليها؛ لذا كان من الطبيعي أن تظهر نتائج الاختبارات الوطنية خلال 2018 مكملة لما تم الإعلان عنه دولياً في 2015 .

وتكشف الوزارة أن مشروعها للإصلاح منذ عشرة أشهر قائم على رؤية وطنية عميقة، وتطبيقية لواقع الميدان، وبعيدة عن التنظير، وتحظى بدعم غير مسبوق من القيادة الرشيدة لتحسين نواتج التعلم والتحصيل الدراسي للطلاب والطالبات في جميع المراحل، ومن ذلك تطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب المتضمنة عودة الاختبارات التحريرية في عدد من المواد الدراسية، إلى جانب مشروع الطفولة المبكرة الذي يمكّن الأطفال من اكتساب المهارات الأساسية للتعلم، وتطوير المناهج الدراسية .

يذكر أن رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، أحمد العيسى، قال بالأمس إن نتائج الاختبارات الوطنية التي أعلنتها هيئة تقويم التعليم اليوم يجب أن لا تمر مرور الكرام، فهي تتوافق مع نتائج الاختبارات الدولية التي أجريت الأعوام الماضية، وتؤكد أن التحصيل العلمي لدى طلابنا لا يزال دون المستوى المطلوب وبعيداً عن طموحات قيادتنا وتطلعات أبناء شعبنا الكريم.

وأضاف العيسى، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن هذه النتائج تؤكد أهمية دعم جهود وزارة التعليم في إيجاد حلول طويلة المدى لرفع كفاءة الأداء في الميدان التربوي، وعدم الاكتفاء بعمليات جراحية تجميلية، مع دعوة الباحثين للغوص في إشكاليات التعليم العميقة والمؤثرة في مستوى تحصيل أبنائنا وبناتنا.