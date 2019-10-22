معهد التوثيق الوطني للتدريب يوفر وظائف شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

كشف معهد التوثيق الوطني للتدريب من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل )، عن توفر وظائف شاغرة للنساء ، للعمل في محافظة ( جدة )؛ وهي وظائف (مصمم جرافيك) – جدة ( 1 وظيفة ) – للنساء.

ويوفر المعهد أيضًا وظائف (محاسب) – جدة ( 1 وظيفة ) – للنساء؛ حيث أن المتطلبات: درجة البكالوريوس أو ما يعادلها حسب شرط الوظيفة، ولا يشترط توفر خبرة أو بخبرة أقل من سنة

وأشار إلى أن نوع الدوام : دوام كامل؛ بينما فترة العمل : صباحية؛ فيما للتقديم على وظيفة (مصمم جرافيك) من خلال الرابط: ” هنا ”

– للتقديم على وظيفة (محاسب) من خلال الرابط: “ هنا “