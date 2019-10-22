امرأة تقتل زميلتها في العمل وتقطع جثتها بمنشار وتلقي بها في المياه

باريس(صدى):

شهدت منطقة تولوز الفرنسية واقعة بشعة ، حيث اقدمت إمرأة على قتل زميلتها في العمل ، وتقطيع جثتها داخل منزلها وإلقاء أجزاء من جسدها في قناة مائية .

وكشفت صحف محلية تفاصيل الواقعة ، بأن المتهمة بقتل زميلتها في شقتها في وسط تولوز في جنوب فرنسا في مايو 2016، من جراء تحطيم رأسها بزجاجة، وبعد بضعة أيام، استخدمت منشارا لتقطيع جسدها.

ونقلت الأجزاء المقطعة من الشقة إلى قناة دو ميدي الواقعة على مسافة حوالى 500 متر، في عربة سوبر ماركت، أما رأسها فنقل في حقيبة ظهر، فيما عثر لاحقا على أجزاء بلانش لاحقا على ضفاف القناة.

وبعد أيام قليلة على الجريمة، ألقي القبض على المتهمة في مسقط رأسها مونبلييه على مسافة حوالى 250 كيلومترا من تولوز ، وبمواجهتها بفعلتها أكدت أنها كانت بدون قصد ، ومن المتوقع صدور الحكم عليها الجمعة القادمة ، وتواجه المتهمة عقوبة بالسجن مدى الحياة.