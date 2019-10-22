بالصور.. إصابة شخصين وتهشم واجهة بناية ومركبة بسبب وميض لحظي بجدة

نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة جدة، فجر اليوم الثلاثاء، وميضًا لحظيًا ما أدى إلى إصابة شخصين وتهشّم واجهة بِنَايةٍ وسيارة، بحسب ما قاله المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان.

وأوضح العقيد سعيد سرحان، أن فِرَق الإنقاذ التابعة لمدني محافظة جدة، باشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حادث تسرب غاز داخل شقة بالدور الرابع، لبناية مكونة من أربعة أدوار، نتج عنه وميض لحظي نتيجة تعرّضه لمصدر حراري.

وأشار إلى أنه تَسَبب الوميض في إصابة شخصين أحدهما بجروح والآخر بحروق من الدرجة الثانية؛ فيما تهشمت واجهة الشقة ذات المصدر في تسرب الغاز، كما تضررت شقة مجاورة لها، فضلًا عن تضرر عربة كانت متوقفة أمام البناية؛ نتيجة انهيار واجهة الشقة من علو أربعة طوابق.