وصفات طبيعية للتغلب على مشكلة «الرؤوس السوداء»
تواجه بعض النساء مشكلة ظهور ” الرؤوس السوداء ” بالوجه، والتى تفسد نقاء البشرة؛ لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز الوصفات الطبيعية التي تساعد في التغلب على مشكلة الرؤوس السوداء.
• بيكربونات الصوديوم
– امزجى ملعقتين كبيرتين من البيكربونات وملعقتين كبيرتين من الماء معًا لتشكيل عجينة.
– دلكى العجينة على وجهك ثم اشطفيه بالماء الدافئ .
• السكر البنى
– اخلطى ملعقة كبيرة من السكر البني مع ملعقتين كبيرتين من الليمون وملعقة كبيرة من العسل الخام.
ضعيها على وجهك بحركة دائرية، وقومي بتدليكها لمدة خمس دقائق قبل شطفها .
• زيت شجرة الشاي
يمكن استخدام زيت شجرة الشاي مباشرة في المناطق المصابة؛ لمساعدة الرؤوس السوداء على الذقن والأنف.
• الشاى الأخضر
امزجى ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر الجاف مع ملعقة صغيرة من الماء، وقومى بتدليكها في المناطق المصابة لمدة ثلاث دقائق، ثم اشطفى وجهك جيدا .
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