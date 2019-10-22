وصفات طبيعية للتغلب على مشكلة «الرؤوس السوداء»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تواجه بعض النساء مشكلة ظهور ” الرؤوس السوداء ” بالوجه، والتى تفسد نقاء البشرة؛ لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز الوصفات الطبيعية التي تساعد في التغلب على مشكلة الرؤوس السوداء.

• بيكربونات الصوديوم

– امزجى ملعقتين كبيرتين من البيكربونات وملعقتين كبيرتين من الماء معًا لتشكيل عجينة.

– دلكى العجينة على وجهك ثم اشطفيه بالماء الدافئ .

• السكر البنى

– اخلطى ملعقة كبيرة من السكر البني مع ملعقتين كبيرتين من الليمون وملعقة كبيرة من العسل الخام.

ضعيها على وجهك بحركة دائرية، وقومي بتدليكها لمدة خمس دقائق قبل شطفها .

• زيت شجرة الشاي

يمكن استخدام زيت شجرة الشاي مباشرة في المناطق المصابة؛ لمساعدة الرؤوس السوداء على الذقن والأنف.

• الشاى الأخضر

امزجى ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر الجاف مع ملعقة صغيرة من الماء، وقومى بتدليكها في المناطق المصابة لمدة ثلاث دقائق، ثم اشطفى وجهك جيدا .