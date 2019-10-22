فيديو.. رباعية دفع رياضية مميزة جديد تويوتا 2020

طوكيو(صدى):

بدأت شركة تويوتا اختبار نموذجًا جديدًا من سيارات C-HR التي صنفت من بين أفضل سيارات الـ«كروس أوفر» في الأسواق وأكثرها جاذبية، والتي جاءت برباعية دفع رياضية مميزة.

وتضمن نموذج GR Sport الجديد من هذه السيارات، العديد من التعديلات التي طالت الهيكل الخارجي، إذ تم تزويد الهيكل بفتحات هوائية كبيرة وجنح هوائي صغير على المؤخرة؛ لزيادة الثبات على السرعات العالية.

كما اشتمل تصميم الهيكل الخارجي على مصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED، فضلًا عن أنظمة فرملة وتعليق خاصة ونظام متطور يمنع انزلاقها على المنعطفات والمنحدرات.

وتميز نموذج GR Sport الجيدد بعجلات رياضية بأقراص مصنوعة من الكروم بمقاس 19 إنشا، و كاميرات وحساسات لقياس المسافات على الواجهتين الأمامية والخلفية، بالإ ضافة إلى قمرة مزودة بمقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب.

كما تألقت بواجهة قيادة متطورة عليها شاشة تعمل باللمس بمقاس 10 بوصات؛ تواءم جميع هواتف أندرويد وiOS ، مع مقود رياضي مزود بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والقيادة.

ومن المتوقع تطرح هذه السيارة في الأسواق بعدة أنواع من المحركات «محركات بنزين بسعة 1.2 ليتر وعزم 115 حصانًا، ومحركات هجينة بعزم 112 حصانا، وستحصل على علب سرعة ميكانيكية بـ 6 مراحل، وعلب سرعة أتوماتيكية بـ7 مراحل»، وذلك أواخر العام الجاري بسعر يبدأ من 26 ألف دولار.