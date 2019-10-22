السومة ينافس كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل هداف لعام 2019

طلال الغامدي(صدى):

ينافس النجم الدولي السوري لاعب نادي الأهلي عمر السومة ، البرتغالي كريستيانو رونالدو في سباق جائزة أفضل هداف لعام 2019، والتي يقدمها الاتحاد الدولي لتاريخ واحصائيات كرة القدم.

ويحقق تلك الجائزة أكثر لاعب يسجل عددا من الأهداف في المسابقات الدولية مع منتخب بلاده وفريقه في عام واحد، دون النظر إلى أهداف الدوري.

وأحرز السومة 15 هدفًا دوليًا مع الأهلي والمنتخب السوري، متساويًا مع لاعب الدحيل القطري، المعز علي.

ويتفوق كريستيانو رونالدو عن السومة والمعز بهدفٍ واحد فقط، حيث أحرز مع يوفنتوس والبرتغال خلال 2019، 16 هدفًا، وذلك قبل شهرين من نهاية العام. ويتبقى للسومة مواجهتين مع المنتخب السوري خلال شهر نوفمبر القادم، فيما يخوض رونالدو 4 مباريات مع يوفينتوس وذلك ضمن مواجهات دوري أبطال أوروبا.