«تويوتا» تخطط لبدء بيع سيارات كهربائية بأوروبا مطلع العقد القادم

طوكيو (صدى):

أكدت مصادر إعلامية ، أن الشركة اليابانية للسيارات ” تويوتا ” تخطط لبدء بيع سيارات كهربائية أصغر حجما في أوروبا، بينما ستقدم في الولايات المتحدة نماذج متعددة تتضمن سيارات أكبر حجما، في مطلع العقد القادم.

من ناحية أخرى، ترغب الشركة في البدء في بيع سيارات كهربائية صغيرة جدا في الهند، في أقرب وقت ممكن ،الا وذلك بالتعاون مع شركة السيارات اليابانية الشهيرة، “سوزوكي”.

وقال شيجيكي تيراشي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “تويوتا” للسيارات في طوكيو اليوم الثلاثاء ، إن شركته لا يمكنها التنافس من خلال بيع السيارات التي تستخدم البنزين، والسيارات الهجين فقط، حيث أصبحت اللوائح أكثر صرامة.

ومن المقرر أن تكشف الشركة النقاب عن سيارة جديدة مزودة ببطاريات صلبة بشكل تام، وذلك في أولمبياد طوكيو في العام المقبل.