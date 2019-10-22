موعد انتهاء انتقال رحلات الخطوط السعودية لمطار جدة الجديد

علي القحطاني(صدى):

تنتهي عملية الانتقال التدريجي لتشغيل رحلات الخطوط السعودية الداخلية والدولية إلى الصالة الأولى بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، خلال ما يقرب من شهرين.

وأكدت عدة مصادر، أنه سيتم البدء في المرحلة الثالثة من الانتقال في 3 نوفمبر المقبل، والتي تشمل 7 وجهات «أثينا، روما، فرانكفورت، جنيف، ميونخ، ميلان، وفيينا».

وأضافت أن المرحلة الرابعة لانتقال رحلات الخطوط السعودية ستبدأ في منتصف الشهر ذاته، وتمشل «الدمام، القصيم، القاهرة، الخرطوم، الكويت، نيروبي، وبيروت».

وتبدأ المرحلة الخامسة في 10 ديسمبر المقبل، وتشمل 12 وجهة «إسطنبول، أنقرة، مومباي، دلهي، حيدر، آباد، تونس، جوهانسبرج، كاليكوت، لكناو، بنغالور، تشيناء، وكوتشن».

أما المرحلة السادسة والأخيرة ستنطلق في 20 من الشهر ذاته، وتشمل 28 وجهة «جوانج زاو، جاكرتا، واشنطن، إسلام آباد، نيويورك، كراتشي، كوالالمبور، لوس أنجلوس، لاهور، لندن، المدينة المنورة، المالديف، مانيلا، الرياض، دبي، باريس، أديس أبابا، وسنغافورة».

وانطلقت رحلات الخطوط السعودية من مطار الملك عبدالعزيز الجديد، في سبتمبر الماضي، على مرحلتين وتشمل 7 وجهات خارجية، وهي «أبوظبي، البحرين، مسقط، أربيل، شرم الشيخ، عمان، والإسكندرية»، بالإضافة إلى 21 وجهة داخلية.