«تويتر»تتخذ إجراءات جديدة لـ مكافحة المحتوى المزيف

وكالات(صدى):

كشفت شبكة التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، عن إجراءات جديدة ستتخذها؛ لـ مكافحة المحتوى المزيف.

وأعلنت ” تويتر ” في بيانها عن الإجراءات الجديدة، التي ستجعل عددًا من مقاطع الفيديو ممنوعة تمامًا من الظهور عبر الشبكة.

وعن ذلك، قالت ” تويتر ” : ” سنُجري بعض التغييرات في سياسات النشر؛ من أجل منع مواد ذات محتوى مزيف تحتوي تشويهًا يخلق انطباعًا خاطئًا تجاه شيء ما أو شخص ما ”

وأوضحت أن الحديث يدور حول مواد تم تعديلها أو إنشاؤها بشكل كبير بحيث يتغير معناها؛ غرضها الأصلي أن بعض الأحداث قد حدثت على الرغم من أنها في واقع الأمر لم تحدث.