إطلاق أول تاكسي جوي في العالم بسنغافورة

برلين(صدى):

أعلنت شركة «فولوكوبتر» الألمانية الناشئة العاملة في مجال النقل الجوي، اليوم الثلاثاء، إطلاق نموذجها لسيارات الأجرة الجوية الحضرية «التاكسي الجوي» في سنغافورة لأول مرة.

وبدأ النموذج الأول من التاكسي الجوي رحلته من خليج مارينا بالقرب من الحي التجاري المركزي، وحلق في سماء المنطقة المحيطة لمدة دقيقة كاملة قبل العودة إلى منطقة الإطلاق مرة أخرى.

ومن المنتظر أن تصبح الدولة المدينة أول دولة تسمح بالإطلاق التجاري لخدماتها في مطلع عام 2021، خاصة أن النموذج الأولي «فولوكوبتر 2 اكس» يشبه طائرة هليكوبتر صغيرة.

ويحتوي هذا النموذج على 18 مروحة مثبتة على هيكل دائري علوي كبديل للمروحة الواحدة، ويمكن أن يحمل طيارًا واحدًا وراكبًا واحدًا لمسافة تصل إلى 30 كيلومترًا، كما يمكنه الإقلاع والهبوط عموديًا.

ويعمل النموذج الأول من التاكسي الجوي بالطاقة الكهربائية دون إطلاق انبعاثات، ومن المتوقع أن يتم إتاحة التاكسي الجوي تجاريًا في سنغافورة خلال فترة تتراوح بين عامين و5 أعوام، وفقًا لتصريحات فلوريان رويتر الرئيس التنفيذي لشركة فولوكوبتر.

وأكد «رويتر» أن الوقوف داخل فولوبورت «وهو موقع الهبوط للتاكسي الجوي فولوكوبتر» يمنح شعورًا بأن النقل الجوي في المناطق الحضرية بات حقيقيًا إلى حد كبير، لافتًا إلى إن الهدف من التاكسي هو تخفيض تكلفة الرحلة بسيارة ليموزين، ما يجعله وسيلة نقل متاحة بالنسبة للجميع.