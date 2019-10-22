أبل تطلق وظيفة جديدة لحظر المرسلين المزعجين

وكالات(صدى):

أعلنت شركة أبل الأمريكية عن إطلاق وظيفة جديدة لحظر المرسلين المزعجين في تطبيق البريد الإلكتروني Mail على هواتف آيفون وأجهزة آي باد.

وأوضحت الشركة أن الوظيفة الجديدة المتوفرة في نظام تشغيل الهواتف الذكية iOS 13 ونظام تشغيل الحواسيب iPadOS الجديد، تتيح إمكانية حظر المرسلين المزعجين بتطبيق البريد الإلمتروني، وذلك من خلال النقر على عنوان المرسل ذو الخلفية الزرقاء وتحديد الخبار Block this contact ثم تأميد هذه الخطوة مرة أخرى.

وتلي هذه الخطوة، القيان بالإشارة إلى الرسائل الواردة من هذا المصدر على أنها محظورة أو يتم توجيهها مباشرة إلى سلة المهملات، فيما يمكن تحديد ذلك من خلال المسار Mail/Blocked Sender Options.