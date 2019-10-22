«الجبير» يؤكد تهديد إيران لأمن دول المنطقة

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد أي وساطة بين المملكة وإيران، متهمًا إيران بالوقوف خلف الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو، الشهر الماضي.

وأوضح ” الجبير ” في محاضرة بالمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية “تشاتام هاوس”، في لندن، أن إيران لا تحترم سيادة الدول ولا القانون الدولي؛ مشيرًا إلى أنه يقع على عاتق النظام الإيراني تغيير سلوكه وإظهار حسن النوايا بالأفعال بدلًا من الأقوال.

وشدد على التزام المملكة بتأمين احتياجات أسواق الطاقة في العالم، مشيدًا بموقف معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة إزاء إيران، لافتًا إلى أن التصرفات الإيرانية أصبحت تهدد مصالح وأمن الدول بالمنطقة.