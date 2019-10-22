أبرزهم زيادة التعرق ووجع البطن.. إشارات تحذيرية للجسم قبل حدوث النوبة القلبية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف علماء وباحثون أن الجسم يمكن أن يرسل إشارات تحذيرية؛ قبل نحو شهر من حدوث الإصابة بالنوبات القلبية التي عادة ما تكون مفاجئة، لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز هذه الإشارات.

– التعب أو الإجهاد

التعب غير العادي هو أحد الأعراض الرئيسية التي تشير إلى حدوث أزمة قلبية وشيكة، بحيث يصبح القيام بنشاط طبيعي مثل الاستحمام أو حتى ترتيب الفراش أمرا مرهقًا.

– وجع البطن

تعد آلام البطن أو الشعور بالانتفاخ أو اضطراب المعدة من بين الأعراض الأكثر شيوعًا التي تسبق الإصابة بالنوبات القلبية.

– تساقط الشعر

يُعد ” تساقط الشعر ” مؤشرًا آخر واضحًا على خطر الإصابة بأمراض القلب، وهو أكثر شيوعًا عند الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

– زيادة التعرق

التعرق غير العادي أو المفرط هو علامة تحذير مبكر من نوبة قلبية وقد يحدث في أي وقت من النهار أو الليل.