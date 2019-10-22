«التوقيت الأنسب».. التمرين الرياضي قبل الإفطار يساعدك على حرق الدهون

لندن (صدى):

أوضح باحثون من جامعتيْ باث وبرمنغهام في بريطانيا، أن ممارسة التمرين الرياضي قبل الإفطار، يمكن أن يساعدك على حرق المزيد من الدهون.

وطُبقت الدراسة على 30 رجلًا يعانون من السمنة المفرطة أو الوزن الزائد على مدى 6 أسابيع، بعضهم مارَسَ الرياضة قبل الإفطار والبعض الآخر بعده؛ في حين لم يغير عدد منهم من نمط حياته.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين مارسوا التمرين الرياضي قبل الإفطار، خسروا ضِعف كمية الدهون مقارنة بالمجموعة التي مارست الرياضة بعد الإفطار.

وأبان الباحثون أن هذا التأثير قد يرجع إلى مستويات الأنسولين؛ فعندما يصوم الأشخاص أثناء الليل تكون مستويات الأنسولين لديهم منخفضة، مما يعني أنهم يستخدمون المزيد من الدهون كوقود للطاقة في الصباح الباكر.