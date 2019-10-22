لاعب مغربي سابق ينتقد حمدالله ويشبهه بـ «الأطفال»

نواف السالم(صدى):

علق لاعب المنتخب المغربي ونادي الرجاء البيضاوي سابقًا سفيان علودي، على المشكلة التي أثارها محترف النصر عبد الرزاق حمدالله مع منتخب أسود الأطلسي وأدت لاستبعاده من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية السابقة.

وانتقد علودي، حمدالله قائلًا: ” أنا مطلع على أدق التفاصيل داخل كتيبة الأسود والحديث عن التكتلات كلام فارغ خاصةً من الثلاثي بلهندة ونبيل درار وفيصل فجر، ويجب أن يتقدم حمد الله بالاعتذار إلى الجماهير كافة، والعودة للدفاع عن قميص الأسود خلال الفترة المقبلة “.

وأضاف: ” لأنه قام بأمور صبيانية داخل المنتخب، وافتعل المشاكل، علمًا أن انضمامة للأسود كان تلبية لضغط الجماهير المغربية وليس رغبة من المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، يجب عليه التضحية من أجل الجماهير المغربية، وأن يطلب العودة لصفوف المنتخب من تلقاء نفسه ” .