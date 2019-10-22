بالفيديو.. باحث سعودي يكتشف علاج لورم سرطاني بسبب أخته

نايف السالم(صدى):

تمكن الباحث في المعادن الطبية لعلاج الأورام السرطانية، الدكتور محمد القحطاني، من التوصل لجهاز يساعد في علاج الأورام السرطانية بعد مرض أخته وإصـابتها بورم سرطاني.

وأوضح القحطاني في لقائه ببرنامج ” يا هلا ” على قناة ” روتانا خليجية ” ، إن الجهاز عبارة عن معدن يزرع في مكان الورم بجسم الإنسان ويساعد على تفعيل الدواء ليقتل الخلايا السرطانية.

وأشار إلى أنه نجح في التوصل لهذا العلاج رغم أنه بعيد عن اختصاصه؛ حيث إن العلوم جميعها مترابطة، وبدأت القصة عقب قراءته عن المرض الذي أصـيبت به شقيقته، كما أنه بدأ في القراءة عن الورم الذي أصـيبت به شقيقته.

وقرأ أيضًا عن أسبابه فوقعت في يده ورقة بحثية تتحدث عن التوصل لعلاج له لكن دون التوصل لطريقة تفعيله، فبدأ البحث وتوصل للنتيجة بعد 4 سنوات بحثية.