كيفية الحفاظ على نظرك عند استخدام «الهواتف الذكية»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت طبيبة العيون تاتيانا بافلوفا، عن طريقة الحفاظ على النظر، عند استخدام الهواتف الذكية.

أوضحت ” بافلوفا ” أن الأسباب الرئيسية لضعف البصر هي ” القراءة من شاشة الهاتف الذكي من مسافة قريبة، أو الإضاءة غير السليمة، أو وضع الإنسان ” .

وكشفت الطبيبة أن المشكلة الرئيسية هي الحمل الزائد للعضلات المسؤولة عن العمل عن قرب، كما أن الضوء الأزرق من الشاشة يمكن أن يتسبب في حدوث تنكس بقعي.

ونبهت ” بافلوفا ” أنه في حالة ضعف البصر، يجب تجنب النوم بجانب الهاتف الذكي، والابتعاد عن الشاشة والنظر إلى البعيد أكثر.