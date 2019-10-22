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كيفية الحفاظ على نظرك عند استخدام «الهواتف الذكية»

كيفية الحفاظ على نظرك عند استخدام «الهواتف الذكية»
متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت طبيبة العيون تاتيانا بافلوفا، عن طريقة الحفاظ على النظر، عند استخدام الهواتف الذكية.

أوضحت ” بافلوفا ” أن الأسباب الرئيسية لضعف البصر هي ” القراءة من شاشة الهاتف الذكي من مسافة قريبة، أو الإضاءة غير السليمة، أو وضع الإنسان ” .

وكشفت الطبيبة أن المشكلة الرئيسية هي الحمل الزائد للعضلات المسؤولة عن العمل عن قرب، كما أن الضوء الأزرق من الشاشة يمكن أن يتسبب في حدوث تنكس بقعي.

ونبهت ” بافلوفا ” أنه في حالة ضعف البصر، يجب تجنب النوم بجانب الهاتف الذكي، والابتعاد عن الشاشة والنظر إلى البعيد أكثر.


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