لقاء «الغنوشي» بـ أردوغان يشعل الجدل بالساحة السياسية بتونس

تونس(صدى):

أشعل اللقاء الذي جمع رئيس حركة ” النهضة “ الإسلامية في تونس راشد الغنوشي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، جدلآ في الساحة السياسية التونسية؛ لتزامنه مع انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

وصرحت مصادر قريبة من حركة ” النهضة “ أن ” الغنوشي ” تلقى دعوة من أنقرة؛ للمشاركة في النسخة الثالثة لأعمال ” المنتدى الفكري ” ، وحدث اللقاء على هامش هذا المنتدى.

وجاء اللقاء مع إعلان انطلاق المشاورات الرسمية حول تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وغداة انتهاء أعمال مجلس شورى حركة النهضة وإعلان الحركة أنها مستعدة للحكم.