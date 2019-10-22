لقاء «الغنوشي» بـ أردوغان يشعل الجدل بالساحة السياسية بتونس
أشعل اللقاء الذي جمع رئيس حركة ” النهضة “ الإسلامية في تونس راشد الغنوشي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، جدلآ في الساحة السياسية التونسية؛ لتزامنه مع انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.
وصرحت مصادر قريبة من حركة ” النهضة “ أن ” الغنوشي ” تلقى دعوة من أنقرة؛ للمشاركة في النسخة الثالثة لأعمال ” المنتدى الفكري ” ، وحدث اللقاء على هامش هذا المنتدى.
وجاء اللقاء مع إعلان انطلاق المشاورات الرسمية حول تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وغداة انتهاء أعمال مجلس شورى حركة النهضة وإعلان الحركة أنها مستعدة للحكم.
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