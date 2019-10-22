تعرفي على أسباب ظهور «حب الشباب» لدى رضيعك وكيفية علاجه

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يُعتبر ” حب الشباب ” من المشاكل الجلدية المزعجة، وينتشر في سن المراهقة نظرًا، لكن ظهور حب الشباب على بشرة الطفل الرضيع مسألة تحتاج لتفسير، لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز أسبابها وكيفية علاجها.

• أسباب ظهور حب الشباب لـ الرضع

– يُصيب حب الشباب الأطفال الرضع حديثي الولادة بنسبة 20%؛ نتيجة تغيرات في تكوين الوحدة الزهمية المكونة من بصيلات الشعر والغدد الدهنية، والتي تتأثر بعوامل مختلفة.

– يظهر حب الشباب عند الرضع في بعض الحالات بعد الولادة مباشرة، وقد يتطور خلال الأسابيع الأولى من حياة الطفل، وقد يختفي بمرور الوقت ولا يحتاج للعلاج.

• العلاج

– يُنصح باستشارة الطبيب لفحص الطفل وتحديد الأسباب، فهل هو ناتج عن طفح جلدي أو الحساسية.

– ينصح الأطباء بتزييت الجسم بـ ” الديكسانثينول أو مرهم الزنك ” كل 3-4 أيام، قد لا تعالج هذه المكونات الطفح الجلدي بشكل جذري، لكنها تُخفّف من حدته لمنع حدوث مشاكل جلدية في المستقبل.

– إبقاء بشرة طفلك نظيفة وجافة طوال الوقت؛ حتى تتفادى حدوث هذه المشكلة من البداي