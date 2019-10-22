إنتاج «جنين اصطناعي» دون حيوانات منوية أو بويضات

واشنطن(صدى):

نجح مجموعة من العلماء في معهد « ذي سولك » للدراسات البيولوجية وجامعة تكساس، في إنتاج جنين اصطناعي دون استخدام حيوانات منوية أو بويضات.

وتمكن العلماء من إنتاج ” جنين ” شبه كامل عبر زرع خلايا جلد من أذن فأر ذكر في رحم أنثى فأر؛ ما سمح بتكوين جنين اصطناعي وجعلها حاملآ.

ولا يزال هذا الابتكار في مراحله المبكرة ويحتاج لمزيد من الدراسات قبل أن تتم تجربته على البشر، فعلى الرغم من إنتاج الجنين إلا أنه لم يتطور إلى صغير مكتمل.